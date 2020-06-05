Двоих военных на месте протестов в Вашингтоне ударила молния

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Двоих военнослужащих в Вашингтоне ударила молния. Это произошло в Лафайет-сквер у Белого дома, где проходят протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает "Газета.ру".

Информация о происшествии поступила вскоре после полуночи, 5 июня. Пострадавших госпитализировали. Врачи заявили, что их травмы жизни не угрожают.

Беспорядки в США вспыхнули после того, как Флойд погиб в Миннеаполисе от рук полиции. Один из правоохранителей наступил ему коленом на шею, афроамериканец же несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он умер в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к случившемуся, уволили. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. С начала протестов было задержано около 9,3 тысячи человек по всей стране. Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.