У погибшего из-за действий полицейского Флойда был выявлен COVID-19

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У афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был выявлен коронавирус, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на отчет управления судмедэксперта округа Хеннепин.

"Известно, что по состоянию на 3 мая 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", – говорится в отчете.

Отмечается, что наличие заболевания удалось установить при вскрытии. При этом в заключении говорится, что смерть Флойда наступила из-за остановки сердца "в результате сжатия и удушения шеи". Мужчина скончался в реанимации.

После смерти Флойда в США начались беспорядки. На видео, распространенном в интернете, видно, как один из полицейских наступил мужчине коленом на шею, при этом задержанный кричал, что задыхается.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибли не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.

