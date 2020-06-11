Мэр Сиэтла предложила Трампу "вернуться в бункер"

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Мэр Сиэтла Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после его заявления о том, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами, сообщает "Газета.ру".

"Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер", – написала она в своем Twitter.

Беспорядки в США начались с Миннеаполиса. Здесь полицейский наступил Флойду на горло при задержании и продержал его так в течение 7 минут, несмотря на мольбы мужчины освободить его. Впоследствии задержанный скончался в больнице.

В Миннеаполисе уже выступили с предложением запретить полиции использовать удушающие приемы после смерти Джорджа Флойда. Также полицейские должны будут сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег.

