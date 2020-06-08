В Росгвардии назвали преклонение колен полицией в США унижением

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Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что преклонение колен коллегами в США перед протестующими – это унижение.

"Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени?" – сказал Пашкин..

Он добавил, что "если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону".

По мнению полицейского, руководители американской полиции должны были заявить протестующим, что не поддерживают убийство, но должны поддерживать порядок.

"А все эти унижения абсолютно неверные... Я в шоке от того, что полиция так делает", – цитирует Пашкина радио "Говорит Москва".

Во время демонстраций в американских городах полицейские часто становятся на одно колено перед протестующими , выражая таким образом сочувствие.

Массовые акции протеста вспыхнули в США из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

По последним данным, погибли не менее 11 человек, задержаны около 9,3 тысячи. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.