В Росгвардии назвали преклонение колен полицией в США унижением

03:10
Фото: TASS/EPA/DAVID SWANSON
Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что преклонение колен коллегами в США перед протестующими – это унижение.
"Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени?" – сказал Пашкин..
Он добавил, что "если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону".
По мнению полицейского, руководители американской полиции должны были заявить протестующим, что не поддерживают убийство, но должны поддерживать порядок.
"А все эти унижения абсолютно неверные... Я в шоке от того, что полиция так делает", – цитирует Пашкина радио "Говорит Москва".
Во время демонстраций в американских городах полицейские часто становятся на одно колено перед протестующими , выражая таким образом сочувствие.
Массовые акции протеста вспыхнули в США из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.
По последним данным, погибли не менее 11 человек, задержаны около 9,3 тысячи. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.
Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма
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