"Руки-базуки" сыграет главную роль в фильме "Брат 3"

Музыкант, актер и шоумен Стас Барецкий заявил, что приступил к съемкам фильма, который позиционируется как продолжение культовой дилогии "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова.
По его словам, одну из главных ролей в ленте исполнит Кирилл Терешин ("Руки-Базуки"), который известен тем, что делал себе инъекции синтола, чтобы создать эффект накачанных бицепсов.
"Это будет бомба", – цитирует Барецкого агентство НСН.
В качестве режиссера выступит сам Барецкий с помощником. Предполагается, что в проекте также примут участие Никита Джигурда, Марина Анисина и Бари Алибасов. Шоумен рассчитывает привлечь и других знаменитостей.
"Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. <…> Хочу в фильм затащить Ольгу Бузову. <…> Во-первых, [она] споет песню, во-вторых, роль для нее тоже есть, звезда, сыграет саму себя. Сергей Шнуров тоже согласился", – сказал Барецкий.
Российский режиссер Сергей Бодров-старший ранее назвал намерение Барецкого снять "Брат 3" "странным". Продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов заявил, что это "хамство, неуважение и глупость".
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