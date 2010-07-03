Бодров-старший оценил идею снять "Брат 3"

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Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший оценил идею снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2".

Он заявил, что считает намерение шоумена Стаса Барецкого "странным". "Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим", – цитирует Бодрова RT.

Ранее руководитель кинокомпании СТВ, продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов назвал идею российского музыканта "хамством, неуважением и глупостью по отношению к фильмам и его создателям".

Барецкий планирует представить "криминальный боевик" в 2020 году. Он заявил, что "уже есть режиссер и главный актер".

К съемкам шоумен намерен привлечь Сергея Шнурова, а также бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика, который вышел на свободу 25 февраля.

В 2009 году Барецкий исполнил эпизодическую роль в продолжении фильма Сергея Соловьева "2-Асса-2", а в 2011-м играл в ленте "Шапито-шоу".