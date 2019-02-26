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04:21

Стало известно о создании фильма "Брат-3"

культура кино

04:21

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Фото: ТАСС/Замир Усманов

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий рассказал о намерении снять фильм "Брат-3".

"Вот решил сам снять", – рассказал Барецкий "Комсомольской правде". По словам шоумена, у него уже в голове есть сценарий картины. Рабочее название фильма – "Брат3младший" в одно слово.

Предполагается, что снимать "криминальный боевик" будет собственная кинокомпания Барецкого. Съемки планируют завершить за год и в 2020 году представить готовую ленту.

Барецкий планирует привлечь к съемкам Сергея Шнурова, а также бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика, который вышел на свободу 25 февраля.

Он отметил, что "уже есть режиссер, есть главный актер". Кроме того, шоумен заявил, что планирует "пригласить тех, кто снимался в первых двух фильмах".

При этом одной из съемочных площадок станет квартира, в которой Данила Багров в первой части культового фильма Алексея Балабанова "Брат" убивает двух бандитов.

В 2009 году Барецкий исполнил эпизодическую роль в продолжении фильма Сергея Соловьева "2-Асса-2", а в 2011-м играл в ленте "Шапито-шоу".

22 января сообщалось, что макет памятника актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему, который сыграл главную роль в картинах "Брат" и Брат 2", вызвал критику экспертной комиссии.

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культура кино

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