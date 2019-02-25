Боец и фигурант дела о "голом марше" вышел на свободу

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Боец ММА и националист Вячеслав Дацик, известный по прозвищу Рыжий Тарзан, выйдет на свободу в связи с прекращением уголовного дела о так называемом "голом марше". Об этом сообщает агентство "Р-Спорт".

19 марта 2018 года Дацик ворвался в бордель на 11-й линии Васильевского острова и заставил его клиентов и сотрудниц в обнаженном виде идти до ближайшего отдела полиции. Позднее в соцсетях были опубликованы фотографии и видео нападения на бордель.

Впоследствии выяснилось, что националист угрожал клиентам и сотрудницам заведения металлическим обрезком, похитил 50 тысяч рублей, а также избил трех женщин. Дацика признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. Суд первой инстанции приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.



Националиста Дацика могут арестовать за нападение на бордель

25 февраля текущего года суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по двум статьям ("Нарушение неприкосновенности жилища" и "Побои") из-за истечения срока давности. Поскольку бывший спортсмен отбыл наказание, принято решение о его освобождении.

Вячеслав Дацик неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2007 году его направили на лечение в психиатрическую больницу после разбойного нападения на салон сотовой связи. В 2010 году он бежал из медучреждения в столицу Норвегии Осло. Он объявился в иммиграционной конторе и попросил убежище. При себе у него был пистолет.

В конце декабря суд Норвегии приговорил Дацика к восьми месяцам за незаконное ношение оружия, а в марте 2011 году депортировал в Россию. Его осудили за разбойное нападение. Дацика приговорили к пяти годам колонии.