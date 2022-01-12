В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Канье Уэста встретиться с Владимиром Путиным.
"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Также Песков подчеркнул, что в администрации президента знакомы с деятельностью рэпера не настолько глубоко, чтобы давать какие-либо оценки.
Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст принял решение посетить Россию, где он хочет провести воскресную службу в храме, а также познакомиться с Владимиром Путиным и бизнесменом Аразом Агаларовым.
Однако позже другой представитель рэпера опроверг данное решение. Пьер Ружье, занимающийся пиаром Канье Уэста, обвинил россиян в обмане, сообщило радио КП.
Между тем представитель Эмина Агаларова Роб Голдстоун заявил, что переговоры с артистом идут, но от приведения подробностей отказался.
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