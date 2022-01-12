Канье Уэст планирует посетить Россию и познакомиться с Путиным

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Американский рэпер Канье Уэст принял решение посетить Россию, где он хочет провести воскресную службу в храме, а также познакомиться с Владимиром Путиным и бизнесменом Аразом Агаларовым, рассказал представитель музыканта. Об этом сообщает радио КП.
Также рэпер планирует встретиться с певцом Эмином, чтобы записать совместные треки.
По словам представителя Уэста, музыкант планирует надолго задержаться в России.
Ранее рэпер сравнил себя с Владимиром Путиным на шоу Drink Champs. Американский музыкант отметил, что его влияние на современную культуру сравнимо с влиянием российского лидера в мировой политике и энергетике.
Эти слова вызвали ироническую реакцию ведущих шоу, которые несколько раз перебили рэпера и попытались уточнить, действительно ли он считает, что похож на президента России.
Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным
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