Суд в США разрешил рэперу Канье Уэсту сменить имя на псевдоним – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Michael Wyke

Суд в Лос-Анджелесе одобрил заявку американского рэпера Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним Ye, без отчества и фамилии. Об этом сообщает издание TMZ.

Соответствующее ходатайство он подал в конце августа. Рассмотрение просьбы составило чуть менее двух месяцев.

В 2018 году музыкант выпустил альбом с названием "Ye". Ранее в интервью он рассказывал, что данное слово означает "вы", оно часто встречается в английском переводе Библии.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст намерен запустить собственную линию товаров для дома. Компания музыканта Mascotte Holdings Inc. в связи с этим подала заявку на регистрацию нового товарного знака.

Под собственным именем Уэст намерен выпускать шторки для ванной, гобелены, полотенца, салфетки и многое другое. Большое внимание новый бренд уделит одеялам: их будут изготавливать из кашемира, флиса и шелка.