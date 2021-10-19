Суд в США разрешил рэперу Канье Уэсту сменить имя на псевдоним – СМИ

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Фото: ТАСС/AP/Michael Wyke
Суд в Лос-Анджелесе одобрил заявку американского рэпера Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним Ye, без отчества и фамилии. Об этом сообщает издание TMZ.
Соответствующее ходатайство он подал в конце августа. Рассмотрение просьбы составило чуть менее двух месяцев.
В 2018 году музыкант выпустил альбом с названием "Ye". Ранее в интервью он рассказывал, что данное слово означает "вы", оно часто встречается в английском переводе Библии.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст намерен запустить собственную линию товаров для дома. Компания музыканта Mascotte Holdings Inc. в связи с этим подала заявку на регистрацию нового товарного знака.
Под собственным именем Уэст намерен выпускать шторки для ванной, гобелены, полотенца, салфетки и многое другое. Большое внимание новый бренд уделит одеялам: их будут изготавливать из кашемира, флиса и шелка.
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