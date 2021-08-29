Новый альбом Канье Уэста появился на стриминговых платформах

Фото: телеграм-канал "Mash"
Альбом Канье Уэста Donda стал доступен на стриминговых платформах, в частности Apple Music, Spotify, Youtube Music и Deezer. Он состоит из 26 композиций общей продолжительностью чуть более полутора часов.
Рэпер назвал пластинку в честь своей матери Донды Уэст, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет из-за осложнений после пластической операции.
Изначально релиз альбома должен был состояться 24 июля 2020 года, но позже был отложен на неопределенный срок.
За последний месяц Уэст провел уже три презентации пластинки – последняя состоялась в ночь с 26 на 27 августа на спортивном стадионе Soldier Field в Чикаго.
За три часа шоу рэпер успел заново жениться на Ким Кардашьян, показать свой дом детства, позвать скандальных коллег и даже сгореть.
"Wow эффект": Канье Уэст провел третью презентацию своего альбома
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