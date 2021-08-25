Канье Уэст подал документы для смены имени – СМИ

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы, необходимые для изменения своего имени. Об этом пишет издание People.

Известно, что Уэст направил документы в верховный суд Лос-Анджелеса. Исполнитель планирует изменить имя на свой сценический псевдоним Йе.

Уточняется, что артист захотел поменять имя по личным причинам.

В 2018 году Уэст уже говорил о том, что планирует сменить имя после выхода одноименного альбома. Он пояснял, что Йе является частью его имени Канье. Кроме того, новое имя имеет религиозное значение – слово "йе" чаще всего встречается в Библии и переводится как "ты".

По информации издания TMZ, процесс смены имени в Калифорнии происходит легко. Основным условием является факт, что заявитель не изменяет имя для совершения противоправных действий.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст приняли решение развестись. О неизбежности развода пары рассказывали многочисленные источники.

Позднее Уэст забрал из совместного с Кардашьян дома 500 пар собственной обуви. По данным СМИ, музыкант перевез коллекцию брендовых кроссовок.