Семья Кардашьян появится в новой телепередаче

Фото: ТАСС/Jordan Strauss/Invision/AP

В конце 2021 года появится новая телепередача с участием семьи Кардашьян, сообщает "Газета.ру".

Соглашение с членами семьи подписал стриминговый сервис Hulu. Уточняется, что контент, созданный Кардашьян, будет транслироваться в США и других странах. Детали о новом шоу не разглашаются.

Ранее стало известно, что реалити-шоу "Семейство Кардашьян" закроется в 2021 году. Шоу Keeping Up with the Kardashians стартовало 14 октября 2007 года. Финальный сезон покажут на телеканале Entertainment Television.