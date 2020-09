Звезда шоу "Семейство Кардашьян" объявила о закрытии проекта

Фото: АР/Willy Sanjuan/Invision

Реалити-шоу "Семейство Кардашьян" закроется в 2021 году. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Это грустное решение для нашей семьи, но двадцатый сезон программы станет последним. Мы будем с благодарностью вспоминать всех, с кем успели познакомиться за эти годы", – рассказала Ким Кардашьян.

Шоу Keeping Up with the Kardashians стартовало 14 октября 2007 года. Финальный сезон покажут на телеканале Entertainment Television.

В июле 2020 года о желании развестись с Ким Кардашьян заявил ее муж, рэп-исполнитель Канье Уэст. По его словам, об этом решении он размышлял уже на протяжении двух лет.