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В мире

15:58

Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян

за рубежом

Фото: ТАСС/ Jo Robins

Рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей супругой Ким Кардашьян, сообщает "Экспресс газета".

Последние несколько недель исполнитель делал громкие заявления в адрес Кардашьян. В частности, он говорил, что пытался заставить жену сделать аборт, когда она забеременела их первой дочерью, а также обвинил ее в измене.

Кардашьян, напротив, встала на защиту мужа. Она написала большой пост в Instagram, рассказав, что ее супруг страдает от биополярного расстройства, и сейчас ему нужна поддержка семьи.

После этого Канье осознал все, что натворил, и принес Ким извинения.

"Я бы хотел извиниться перед моей женой Ким за то, что публично рассказал о наших проблемах. Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Ким, знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что всегда была рядом", – написал он.

Несмотря на это, некоторые СМИ пишут, что после всех высказываний Уэста Ким уже начала готовиться к бракоразводному процессу.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Подать документы и необходимый регистрационный взнос он успел в последний день.

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