Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом в вице-президенты США

18:25
Фото: ТАСС/RINGO CHIU/EPA
Американский рэпер Канье Уэст предложил певцу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента США, сообщает портал TMZ.
Об этом он заявил в ходе интервью с блогером Крисом Кэйлином. Уэст отметил, что они с Jay-Z связаны на всю жизнь.
Изначально на пост вице-президента в политической кампании Канье претендовала священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако рэпер убедил ее уступить место в случае согласия Jay-Z. Она займет другую должность в администрации президента в случае победы Уэста на выборах.
Он отметил, что у него сейчас есть только два советника. Речь идет о его жене Ким Кардашьян, а также Илоне Маске. Последнему Уэст предложил возглавить американскую космическую программу.
Ранее Канье зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он успел подать документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов. Президентские выборы состоятся 3 ноября.
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