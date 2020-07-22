Канье Уэст рассказал о желании развестись с Ким Кардашьян

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Рэпер Канье Уэст в своем микроблоге в Twitter рассказал, что уже два года желает развестись со своей супругой Ким Кардашьян. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким встречалась с Миком [Миллом], чтобы обсудить тюремную реформу", – заявил музыкант.

По словам Канье, звезда реалити-шоу дала ему повод для ревности. Он также отметил, что Милл повел себя уважительно, в отличие от Кардашьян.

На данный момент публикация уже удалена.

Уточняется, что рэпер мог ссылаться на встречу Ким Кардашьян и Мика Милла, бывшего жениха Ники Минаж, в Лос-Анджелесе. В ноябре 2018 года они действительно обсуждали тюремную реформу.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Подать документы и необходимый регистрационный взнос он успел в последний день.

