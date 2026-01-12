Президент Литвы сообщил о намерении отправить военный корабль на Украину

Фото: ТАСС/EPA/JUSSI ESKOLA

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о намерении отправить на Украину не только сухопутный контингент, но и военный корабль. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью главы республики агентству BNS.

Такое решение принято для усиления гарантий безопасности со стороны Запада. По словам Науседы, для обеспечения мира на Украине необходим комплексный подход, затрагивающий все сферы – сушу, море и воздух. Он указал, что Литва, несмотря на свои размеры, хочет внести "весомый вклад" в эту инициативу.

В частности, страна готова направить Украине подразделение Военно-морских сил вместе с кораблем. При этом глава Литвы не раскрыл детали о типе судна или сроках его переброски. Науседа уточнил, что миссия страны заключается не в ведении боевых действий, а в "поддержании мира".

Ранее на встрече "коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил на пресс-конференции по итогам встречи, что Берлин готов внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и разместить войска на прилегающей к ней территории НАТО.

Глава польского МИД Радослав Сикорский также не исключил размещения на своей территории военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих для укрепления гарантий безопасности Украины. Так он прокомментировал заявление немецкого канцлера.

