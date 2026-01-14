Форма поиска по сайту

14 января, 04:59

"Известия": психотропные ветпрепараты могут запретить к продаже без рецепта

В Госдуме предложили запретить продажи психотропных ветпрепаратов без рецепта

Фото: depositphotos/PongMoji

Ветеринарные препараты, в составе которых есть габапентин, предложили запретить к продаже без рецепта и ветпаспорта животного. С такой инициативой глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась в Минсельхоз, Минздрав и Генпрокуратуру, сообщает газета "Известия".

По словам Лантратовой, причиной обращения стали случаи массового употребления подростками препаратов с габапентином. В соцсетях распространяются инструкции по немедицинскому приему таких средств.

Депутат отметила, что габапентин при приеме в больших дозах или в сочетании с другими веществами может вызывать измененные состояния сознания.

"Поскольку контроль за препаратами в обычных аптеках ужесточается, лица, склонные к злоупотреблению, начинают искать альтернативы в ветеринарных клиниках и магазинах. Ветпрепараты часто содержат аналогичные действующие вещества, но правила их продажи значительно мягче", – добавила она.

Лантратова сообщила, что на данный момент препарат можно свободно купить в розничных магазинах и в интернете без рецепта. При этом обязанность предъявить рецепт и ветеринарный паспорт станет подтверждением того, что медикамент покупается для реально существующего животного, подчеркнула парламентарий.

В начале января сообщалось, что российские подростки стали употреблять ветеринарные препараты от тревоги, боли и судорог с целью опьянения. По данным СМИ, таблетки, содержащие вещество габапентин, несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы, а в отзывах описывали эффект от приема.

Впоследствии маркетплейс Ozon убрал с витрины ряд ветеринарных препаратов. В компании также организовали проверку.

Подростки в РФ начали массово употреблять ветеринарный препарат

