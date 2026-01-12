Биохимик Ходос: употребление ветпрепаратов человеком грозит провалами в памяти

Российские подростки стали употреблять ветеринарные таблетки ради состояния опьянения, сообщили СМИ. Чем опасны подобные увлечения, расскажет Москва 24.

Опасное увлечение

Российские подростки стали употреблять ветеринарные препараты от тревоги, боли и судорог с целью опьянения. По данным СМИ, таблетки, содержащие вещество габапентин, несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы, а в отзывах описывали эффект от приема.

Впоследствии маркетплейс Ozon убрал с витрины ряд ветеринарных препаратов.

"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", – сообщила пресс-служба платформы.

В маркетплейсе Wildberries рассказали РИА Новости, что на фоне случившегося они проводят мониторинг ветеринарных препаратов.





пресс-служба Wildberries На площадке Wildberries реализовать такой товар могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими. При этом покупатель забирает заказ из самой аптеки. В отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить свободную продажу бетельного ореха, в составе которого содержится сильнодействующее вещество – ареколин. Как объяснил в беседе с Москвой 24 психиатр-нарколог Василий Шуров, оно вызывает сильную зависимость, особенно негативно влияя на развивающийся подростковый мозг.

Дело не в эффекте?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Изначально габапентин был создан в первую очередь для лечения эпилепсии у человека, плюс он обладает дополнительным обезболивающим эффектом. Об этом Москве 24 рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

"Свободная продажа в аптеках, включая ветеринарные, формально не является нарушением, так как габапентин не относится к сильнодействующим психотропным средствам", – подчеркнул он.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Проблема заключается не в самом препарате, а в том, как его используют. В высоких дозах габапентин становится токсичным и может нанести серьезный вред, в первую очередь нервной системе: вызвать привыкание, привести к провалам в памяти, снижению внимания и необратимым нейродегенеративным изменениям.

По словам эксперта, случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме", что превращает проблему из биохимической в социально-психологическую.

"Поэтому ключевыми мерами должны быть просвещение, контроль за наркотиками и работа с молодежной средой", – добавил Ходос.

В свою очередь, врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что медицинский габапентин является строго рецептурным препаратом.

"Его ветеринарный аналог содержит то же действующее вещество и также должен отпускаться исключительно по рецепту, выписанному ветеринарной клиникой. Хотя ветеринарные рецепты могут быть оформлены проще и иметь более длительный срок действия, подлинность должна проверяться: в них указываются данные клиники (ИНН, ОГРН), подтверждающие ее официальный статус", – сказал он в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, проблема заключается в том, что контроль за оборотом ветеринарных препаратов, включая габапентин, слабее, чем за медицинскими.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Для ответственных владельцев животных, которые приобретают препарат по назначению ветеринара, особых сложностей не предвидится, поскольку они могут показать рецепт. Однако ужесточение правил может иметь побочные эффекты. Например, если рецепт будет действовать только на одну упаковку или короткий срок, владельцам придется чаще посещать клинику для его обновления, что приведет к дополнительным временным и финансовым затратам.

Таким образом, не исключено, что излишне жесткое регулирование может в первую очередь осложнить жизнь добросовестным гражданам, заключил Шеляков.

