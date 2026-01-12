Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 18:33

Общество
Главная / Истории /

Биохимик Ходос: употребление ветпрепаратов человеком грозит провалами в памяти

Собачья жизнь: почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков

Российские подростки стали употреблять ветеринарные таблетки ради состояния опьянения, сообщили СМИ. Чем опасны подобные увлечения, расскажет Москва 24.

Опасное увлечение

Фото: 123RF.com/princeph

Российские подростки стали употреблять ветеринарные препараты от тревоги, боли и судорог с целью опьянения. По данным СМИ, таблетки, содержащие вещество габапентин, несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы, а в отзывах описывали эффект от приема.

Впоследствии маркетплейс Ozon убрал с витрины ряд ветеринарных препаратов.

"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", – сообщила пресс-служба платформы.

В маркетплейсе Wildberries рассказали РИА Новости, что на фоне случившегося они проводят мониторинг ветеринарных препаратов.

На площадке Wildberries реализовать такой товар могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими. При этом покупатель забирает заказ из самой аптеки. В отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг.
пресс-служба Wildberries

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить свободную продажу бетельного ореха, в составе которого содержится сильнодействующее вещество – ареколин. Как объяснил в беседе с Москвой 24 психиатр-нарколог Василий Шуров, оно вызывает сильную зависимость, особенно негативно влияя на развивающийся подростковый мозг.

Дело не в эффекте?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Изначально габапентин был создан в первую очередь для лечения эпилепсии у человека, плюс он обладает дополнительным обезболивающим эффектом. Об этом Москве 24 рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

"Свободная продажа в аптеках, включая ветеринарные, формально не является нарушением, так как габапентин не относится к сильнодействующим психотропным средствам", – подчеркнул он.

Проблема заключается не в самом препарате, а в том, как его используют. В высоких дозах габапентин становится токсичным и может нанести серьезный вред, в первую очередь нервной системе: вызвать привыкание, привести к провалам в памяти, снижению внимания и необратимым нейродегенеративным изменениям.
Александр Ходос
биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека

По словам эксперта, случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме", что превращает проблему из биохимической в социально-психологическую.

"Поэтому ключевыми мерами должны быть просвещение, контроль за наркотиками и работа с молодежной средой", – добавил Ходос.

В свою очередь, врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что медицинский габапентин является строго рецептурным препаратом.

"Его ветеринарный аналог содержит то же действующее вещество и также должен отпускаться исключительно по рецепту, выписанному ветеринарной клиникой. Хотя ветеринарные рецепты могут быть оформлены проще и иметь более длительный срок действия, подлинность должна проверяться: в них указываются данные клиники (ИНН, ОГРН), подтверждающие ее официальный статус", – сказал он в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, проблема заключается в том, что контроль за оборотом ветеринарных препаратов, включая габапентин, слабее, чем за медицинскими.

Для ответственных владельцев животных, которые приобретают препарат по назначению ветеринара, особых сложностей не предвидится, поскольку они могут показать рецепт. Однако ужесточение правил может иметь побочные эффекты. Например, если рецепт будет действовать только на одну упаковку или короткий срок, владельцам придется чаще посещать клинику для его обновления, что приведет к дополнительным временным и финансовым затратам.
Михаил Шеляков
врач-ветеринар высшей квалификационной категории

Таким образом, не исключено, что излишне жесткое регулирование может в первую очередь осложнить жизнь добросовестным гражданам, заключил Шеляков.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоживотныеистории

Главное

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика