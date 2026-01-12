Биохимик Ходос: употребление ветпрепаратов человеком грозит провалами в памяти

Российские подростки стали употреблять ветеринарные таблетки ради состояния опьянения, сообщили СМИ. Чем опасны подобные увлечения, расскажет Москва 24.
Опасное увлечение
Российские подростки стали употреблять ветеринарные препараты от тревоги, боли и судорог с целью опьянения. По данным СМИ, таблетки, содержащие вещество габапентин, несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы, а в отзывах описывали эффект от приема.
Впоследствии маркетплейс Ozon убрал с витрины ряд ветеринарных препаратов.
"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", – сообщила пресс-служба платформы.
В маркетплейсе Wildberries рассказали РИА Новости, что на фоне случившегося они проводят мониторинг ветеринарных препаратов.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить свободную продажу бетельного ореха, в составе которого содержится сильнодействующее вещество – ареколин. Как объяснил в беседе с Москвой 24 психиатр-нарколог Василий Шуров, оно вызывает сильную зависимость, особенно негативно влияя на развивающийся подростковый мозг.
Дело не в эффекте?
Изначально габапентин был создан в первую очередь для лечения эпилепсии у человека, плюс он обладает дополнительным обезболивающим эффектом. Об этом Москве 24 рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.
"Свободная продажа в аптеках, включая ветеринарные, формально не является нарушением, так как габапентин не относится к сильнодействующим психотропным средствам", – подчеркнул он.
По словам эксперта, случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме", что превращает проблему из биохимической в социально-психологическую.
"Поэтому ключевыми мерами должны быть просвещение, контроль за наркотиками и работа с молодежной средой", – добавил Ходос.
В свою очередь, врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что медицинский габапентин является строго рецептурным препаратом.
"Его ветеринарный аналог содержит то же действующее вещество и также должен отпускаться исключительно по рецепту, выписанному ветеринарной клиникой. Хотя ветеринарные рецепты могут быть оформлены проще и иметь более длительный срок действия, подлинность должна проверяться: в них указываются данные клиники (ИНН, ОГРН), подтверждающие ее официальный статус", – сказал он в беседе с Москвой 24.
По словам специалиста, проблема заключается в том, что контроль за оборотом ветеринарных препаратов, включая габапентин, слабее, чем за медицинскими.
Таким образом, не исключено, что излишне жесткое регулирование может в первую очередь осложнить жизнь добросовестным гражданам, заключил Шеляков.