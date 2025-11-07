Эксперт Шапкин призвал усилить контроль за маркетплейсами после продаж бетельного ореха

В Госдуме предложили запретить свободную продажу бетельного ореха на маркетплейсах. По словам авторов инициативы, в составе продукта есть психоактивные вещества. Чем грозит употребление этих орехов и как бороться с подобными товарами на онлайн-площадках, разбиралась Москва 24.

Запрещенка на маркетплейсах?

Свободную продажу бетельного ореха (бинлан) на маркетплейсах предложил запретить депутат Госдумы Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

В документе парламентарий указал, что на так называемые "пьяные орехи" ему начали жаловаться родители, чьи дети купили их на онлайн-площадках. Продукт при этом вызывает галлюцинации из-за содержания токсичного вещества. Также парламентарий добавил, что последствиями употребления бинлана могут быть головная боль и судороги.





из обращения депутата Госдумы Султана Хамзаева Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению ее оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещенных к свободному обороту.

После этого сообщения Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли, чтобы прекратить допуск опасной для здоровья продукции в оборот. Также ведомство потребовало уведомить о вреде этих орехов всех участников рынка.

"В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившиеся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости", – сказали в пресс-службе ведомства.

При этом бетельные орехи – не единственные товары на онлайн-площадках, которые обеспокоили депутатов. К примеру, ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призывал усилить контроль за продажей на маркетплейсах конфет с алкоголем. По словам парламентария, зачастую их реализуют без возрастных ограничений, что может стимулировать молодежь злоупотреблять спиртным в будущем.

Кроме того, на увлечение школьников ароматическими ингаляторами с маркетплейсов обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По словам общественницы, несовершеннолетние использовали их как альтернативу вейпам.

Вычистить прилавки

В составе бетельных орехов содержится ареколин – вещество из списка сильнодействующих. За их незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность, предупредил в беседе с Москвой 24 психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.





Василий Шуров психиатр-нарколог, главный врач клиники Ареколин действует на ряд рецепторов, в том числе на никотиновые и мускариновые. Вещество имеет психоактивное и стимулирующее действие. Существует этот наркотик тысячи лет, островитяне употребляют его очень часто, он входит в ряд их ритуалов. От этого у них гниют зубы, внешне это выглядит как такая красная пасть.

По словам специалиста, ареколин вызывает привыкание, особенно явно воздействуя на молодой и неокрепший мозг. Вещество провоцирует галлюцинации, замедление частоты сердечных сокращений, снижение давления и судороги, уточнил Шуров.

"Считаю, что заниматься надо не только ограничением продажи самих веществ, но и людьми, которые рекламируют их. Рассказывают, где и как эти орехи достать и какой они имеют эффект", – добавил врач.

При этом Шуров предупредил, что в конечном итоге употребление бинлана может закончиться зависимостью, от которой придется лечиться в специализированных клиниках.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 также призвал бороться с подобными товарами на прилавках онлайн-магазинов, в том числе путем внесения в перечень опасных, рецептурных или запрещенных. Однако сделать это без нормативной базы невозможно, подчеркнул он.





Павел Шапкин председатель НСЗПП Есть Конституция, право свободного перемещения и реализации товаров, которые не ограничены к обороту. Опасные товары должны быть включены в определенный перечень, все это должно регулироваться нормативными актами.

При этом Шапкин напомнил, что ранее на маркетплейсах находили в открытом доступе БАДы и различные таблетки для похудения с сибутрамином. Это вещество внесено в РФ в список сильнодействующих и ядовитых. Также там попадались препараты, которые содержат психоактивные вещества.

В этой связи необходимо усилить контроль за теми товарами, которые реализуются онлайн, заключил специалист.

