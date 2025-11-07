Форма поиска по сайту

07 ноября, 12:19

Общество

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о бетельном орехе на маркетплейсах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор взял на контроль появившуюся в СМИ информацию о продаже на маркетплейсах бетельного ореха (бинлан), который может влиять на психику, вызывать привыкание и привести к развитию рака рта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, чтобы не допустить в оборот опасную для здоровья продукцию, Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). В письме ведомство потребовало уведомить всех участников рынка о необходимости принять меры по предотвращению онлайн-продажи бетельного ореха, который не соответствует требованиям закона.

О торговле этими орехами на маркетплейсах и в индийских магазинах стало известно накануне, 6 ноября. По предварительным данным, продукцию массово стали покупать школьники. Уточнялось, что бинлан воздействует на нервную систему, вызывает жар и помутнение сознания.

Правительства Тайваня и Китая уже ограничили рекламу и продажу ореха, так как там выросла заболеваемость раком ротовой полости. Компания Wildberries также пообещала провести проверку на предмет наличия на площадке данной продукции.

