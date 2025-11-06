Wildberries проверит наличие на маркетплейсе психотропного ореха

Фото: телеграм-канал Baza

Маркетплейс Wildberries проведет проверку на предмет наличия на площадке психотропного бетельного ореха (бинлан), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что российские школьники начали скупать его на маркетплейсах и в индийских магазинах. Опасный орех стал популярен из-за своего опьяняющего эффекта. Он воздействует на нервную систему, вызывает жар и помутнение сознания.

Правительства Тайваня и Китая уже ограничили рекламу и продажу бинлана, так как там выросла заболеваемость раком ротовой полости.



"Компания запустила внутреннюю проверку по наличию указанных товаров на площадке. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры по блокировке данной продукции на платформе", – ответили в Wildberries.

До этого Владимир Путин поднимал вопрос о необходимости усиленного контроля за маркетплейсами, включая иностранные, со стороны профильных ведомств. Президент РФ отмечал, что через эти платформы можно продавать "что угодно", в том числе контрафактные товары. Во время встречи с представителями деловых кругов он призывал обратить внимание на эту проблему.

