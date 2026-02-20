Покупатели с осени смогут подтверждать возраст и льготы через MАХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С 1 сентября 2026 года покупатели смогут подтверждать возраст, право на льготы и предъявлять сведения об участии в программах лояльности торговых сетей через мессенджер MАХ. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, передает ТАСС.

Подписано постановление, которое устанавливает обязанность продавца принимать такие сведения. Кроме того, продавец обязан обеспечить техническую базу для проверки предоставляемой информации.

В министерстве добавили, что потребители могут продолжать использовать бумажные документы – они не ограничены в выборе способа подтверждения возраста, соцстатуса или участия в программе лояльности.

Ранее лечащим врачам разрешили удаленно оценивать состояние пациентов и закрывать им больничные через МАХ. Теперь медработник может применять телемедицинские технологии с помощью национального мессенджера для оценки состояния здоровья пациента, включая экспертизу временной нетрудоспособности.

