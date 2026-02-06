Свидетельство пенсионера появилось в MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Свидетельство пенсионера появилось в мессенджере МАХ. Нововведение позволит гражданам старшего возраста проще получать скидки в магазинах, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Документ можно будет показать с помощью QR-кода на кассах самообслуживания. На сегодняшний день технология доступна в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка", управляющая компания которых стала первым ретейлером, внедрившим данную систему.

Ожидается, что в скором времени она также появится и в других торговых точках.

Для того чтобы получить скидку, необходимо выполнить несколько шагов. В частности, отсканировать товары на кассе самообслуживания и перейти к оплате. Далее следует нажать на значок "Скидки пенсионерам и другие" и найти подраздел "Скидка пенсионерам".

Следующим шагом нужно перейти в раздел "Цифровой ID" в мессенджере МАХ и выбрать "Показать ID". После этого следует поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку со скидкой.

Ранее стало известно, что две трети регионов России уже запустили возможность записи к врачу через MАХ. Записаться на консультацию к специалисту, отменить визит или перенести дату приема можно с помощью чат-бота или мини-приложения. Найти сервис можно в поиске мессенджера, у официальных чат-ботов есть галочка верификации.