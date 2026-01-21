Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Две трети регионов РФ запустили возможность записи к врачу через MАХ, рассказали в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве объяснили, что записаться на консультацию к специалисту, отменить визит или перенести дату приема можно с помощью чат-бота или мини-приложения. Найти сервис можно в поиске мессенджера, у официальных чат-ботов есть галочка верификации.

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков добавил, что это повысит доступность медпомощи и улучшит качество получения медпомощи. Кроме того, с командой МАХ ведется работа по созданию в мессенджере медицинских сервисов, таких как запись на прием к врачу и проведение телемедицинских консультаций.

По словам Ванькова, уведомление о медицинских документах, включая справки и назначение лекарственных средств, получили больше 7 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что в мессенджере зарегистрировались около 80 миллионов человек. Среднее число ежедневных пользователей MAX в середине декабря достигло 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% населения России. По данным самой платформы, в декабре был зафиксирован рекордный суточный охват – 51 миллион пользователей.

