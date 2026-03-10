Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 11:01

В мире
Главная / Новости /

ABC News: суд в Австралии оправдал женщину, проколовшую презервативы соседки

Суд в Австралии оправдал женщину, обвиняемую в прокалывании презервативов соседки

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Австралии оправдал 24-летнюю женщину, которую обвинили в умышленном причинении вреда после того, как она проколола презервативы своей соседки по дому. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на издание ABC News.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Австралийка Скай Палацезе Эдвардс проколола несколько презервативов своей подруги швейной иглой. Во время допроса она призналась, что сделала это из ревности к новому партнеру соседки. Эдвардс отметила, что в тот же вечер выбросила поврежденные изделия вместе с фотографиями и открытками соперницы.

О произошедшем стало известно лишь через несколько месяцев, когда выяснилось, что соседка Эдвардс забеременела. Позднее у женщины произошел выкидыш. После этого она обнаружила переписку Эдвардс с ее бывшим бойфрендом.

"Я продырявила половину их презервативов. Надо же как-то использовать тесты на беременность", – писала она.

Позже девушка нашла в спальне упаковку с проколотым изделием. Во время судебного разбирательства сторона обвинения пыталась доказать, что именно действия Эдвардс стали причиной беременности соседки. Защита, в свою очередь, утверждала, что установить прямую причинно-следственную связь невозможно.

В итоге присяжные пришли к выводу, что обвинение не смогло доказать вину Эдвардс вне разумных сомнений. В результате она была признана невиновной.

Ранее сообщалось, что в Китае планируют ввести налог на презервативы и иные средства контрацепции. Предварительно, его размер составит 13%. При этом в одной из поправок к китайскому закону об НДС указано, что от этой выплаты освобождаются учреждения, оказывающие услуги по уходу за детьми, инвалидами и престарелыми, а также те, кто предоставляет услуги, связанные с регистрацией браков.

Читайте также


судыза рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика