ABC News: суд в Австралии оправдал женщину, проколовшую презервативы соседки

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Австралии оправдал 24-летнюю женщину, которую обвинили в умышленном причинении вреда после того, как она проколола презервативы своей соседки по дому. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на издание ABC News.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Австралийка Скай Палацезе Эдвардс проколола несколько презервативов своей подруги швейной иглой. Во время допроса она призналась, что сделала это из ревности к новому партнеру соседки. Эдвардс отметила, что в тот же вечер выбросила поврежденные изделия вместе с фотографиями и открытками соперницы.

О произошедшем стало известно лишь через несколько месяцев, когда выяснилось, что соседка Эдвардс забеременела. Позднее у женщины произошел выкидыш. После этого она обнаружила переписку Эдвардс с ее бывшим бойфрендом.

"Я продырявила половину их презервативов. Надо же как-то использовать тесты на беременность", – писала она.

Позже девушка нашла в спальне упаковку с проколотым изделием. Во время судебного разбирательства сторона обвинения пыталась доказать, что именно действия Эдвардс стали причиной беременности соседки. Защита, в свою очередь, утверждала, что установить прямую причинно-следственную связь невозможно.

В итоге присяжные пришли к выводу, что обвинение не смогло доказать вину Эдвардс вне разумных сомнений. В результате она была признана невиновной.

Ранее сообщалось, что в Китае планируют ввести налог на презервативы и иные средства контрацепции. Предварительно, его размер составит 13%. При этом в одной из поправок к китайскому закону об НДС указано, что от этой выплаты освобождаются учреждения, оказывающие услуги по уходу за детьми, инвалидами и престарелыми, а также те, кто предоставляет услуги, связанные с регистрацией браков.