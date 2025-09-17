ici: француз отправил депутатам 600 презервативов, чтобы они "не размножались"

Фото: 123RF/wirestock

Житель французского города Лодев Пьерро ле Зиго отправил в Национальное собрание 600 презервативов, чтобы депутаты "не размножались", сообщает радиостанция ici.

По данным СМИ, он сделал это из-за того, что осуждает поведение парламентариев и считает его "жалким". Посылку доставили в здание Нацсобрания 11 сентября.

"Когда я слышу, как одни называют полицию убийцами, другие обвиняют арабов в нынешней ситуации, а экологи говорят, что больше не надо есть мясо, я считаю, что это просто нелепо и такого быть не должно", – заявил ле Зиго.

Француз известен и другими провокационными выходками. Например, в 2019 году он отправил заключенному политику Патрику Балкани тюремную пижаму, а в 2016 году провел в Париже акцию у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии.

Ранее во Франции в ходе массовых протестов задержали почти 200 человек. Во многих городах страны происходили стычки с полицией, протестующие блокировали дороги и жгли костры. Волнения начались из-за политики экс-премьера Франсуа Байру: французские депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

