Около 200 человек задержаны в ходе массовых протестов во Франции

Фото: AP Photo/Pascal Bastien

Во Франции в ходе массовых протестов были задержаны почти 200 человек. Об этом в ходе трансляции BFMTV заявил исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо.

Сейчас во многих городах страны происходят стычки с полицией, протестующие блокируют дороги и жгут костры. Например, в Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии.

Как уточняют СМИ, 132 человека были задержаны в парижском регионе.

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все". Ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Для обеспечения порядка задействуют 80 тысяч правоохранителей.

Протесты начались из-за политики экс-премьера Франсуа Байру. Ранее французские депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии. Инициатива подразумевала снижение госрасходов и отмену двух национальных праздников, что вызвало критику со стороны фракции "Национальное объединение" и движения "Непокоренная Франция".

Президент страны Эммануэль Макрон принял решение, что новым премьером станет министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Французский лидер поручил ему провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений.

