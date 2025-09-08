Французские депутаты выразили недоверие правительству Байру

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Депутаты во Франции выразили недоверие правительству действующего премьера-министра Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии. Об этом свидетельствуют итоги голосования в парламенте, трансляция велась на странице нацсобрания в соцсети Х.

Недоверие выразили 364 депутата, в поддержку выступили только 194 парламентария. Таким образом, кабмин, сформированный в конце декабря 2024 года, должен уйти в отставку.

По информации AFP, президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни.

Инициатива Байру подразумевала снижение государственных расходов и отмену двух национальных праздников. Его решение вызвало критику как со стороны главы фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, так и со стороны движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона.

СМИ подчеркивали, что такими действиями премьер подписал себе "политический смертный приговор".