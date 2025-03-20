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Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц фактически объявил войну России в ходе своей речи в бундестаге. Такое мнение высказал французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!" – написал Филиппо в соцсети X.

Как напомнил французский политик, Мерц назвал конфликт на Украине войной против Европы.

Между тем СМИ предполагают, что победивший на досрочных выборах в бундестаг Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина.

Кроме того, Мерц заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны ФРГ. Это произошло после перепалки украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.