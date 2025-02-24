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24 февраля, 11:41

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Politico: возможный новый канцлер ФРГ Мерц будет жестче Шольца в отношении России

Возможный новый канцлер ФРГ Мерц будет жестче Шольца в отношении России – СМИ

Фото: ТАСС/POOL/FABRIZIO BENSCH

Победивший на досрочных выборах в бундестаг в Германии лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц ужесточит политику по отношению к России, пишет RT со ссылкой на Politico.

Газета указывает, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина. Мерц же, наоборот, будет стремиться в сторону Украины, уверены журналисты.

"Типичный консервативный западногерманский подход к России", – говорится в материале.

Досрочные парламентские выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Шольц признал поражение, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии. Также он поздравил Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства.

Позже и американский лидер Дональд Трамп выразил поздравление лидеру ХДС/ХСС. Он назвал этот день замечательным не только для Германии, но и для США, добавив, что у фракции впереди еще много побед.

В свою очередь, Мерц заверил, что новое правительство будет сформировано к 20 апреля. При этом он уточнил, что оставшегося времени для реализации плана вполне достаточно.

Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

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