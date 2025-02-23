Трамп поздравил консерваторов с победой на досрочных выборах в Бундестаг

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Американский лидер Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с победой на досрочных выборах в Бундестаг.

"Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала (там. – Прим. ред.) годами", – написал республиканец в социальной сети Truth Social.

Трамп охарактеризовал этот день замечательным не только для Германии, но и для США, добавив, что у ХДС/ХСС впереди еще много побед.

Досрочные парламентские выборы в Бундестаг прошли 23 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии.

Действующий глава немецкого правительства взял под свою ответственность проигрыш партии и поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства.