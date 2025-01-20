Zeit: в Германии могут поднять вопрос о запрете АдГ

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В бундестаге на следующей неделе могут поднять вопрос о запрете правой партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на инициатора законопроекта – социал-демократа Кармен Вегге.

Как говорится в материале, если ходатайство внесут в повестку дня и депутаты поддержат инициативу, то принимать окончательное решение о запрете АдГ будет Федеральный конституционный суд Германии.

При этом АдГ накануне федеральных выборов находится на втором месте по популярности среди избирателей с рейтингом около 20%. Наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем.

Как ранее писали СМИ, АдГ вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.

Между тем лидер АдГ Алиса Вайдель оказалась самым популярным кандидатом на пост немецкого канцлера. По данным исследования, если бы немецкие граждане могли напрямую выбирать канцлера, то 24% опрошенных проголосовали бы за Вайдель. На втором месте оказался Фридрих Мерц.