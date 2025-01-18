Маск опубликовал в соцсети Х лозунг кандидата на пост канцлера Германии от АдГ Вайдель

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Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг кандидата на пост немецкого канцлера от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель

"Сделаем Европу вновь великой!" – написал миллиардер.

До этого Вайдель опубликовала в X известный слоган избранного президента США Дональда Трампа "Make America great again!" ("Сделаем Америку снова великой!"), заменив в нем Америку на Европу.

Ранее Маск сменил имя в соцсети Х на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus). Также предприниматель поменял фотографию на своей странице на изображение лягушонка Пепе в костюме древнеримского легионера, который держит в руках игровой джойстик. При этом предприниматель никак не прокомментировал изменения своего профиля.