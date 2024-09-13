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13 сентября, 22:56

Наука

Маск заявил, что Starship позволит сохранить жизнь от вымирания на Земле

Фото: SpaceX

Космический корабль Starship позволит жить на многих планетах, сохранив жизнь от вымирания на Земле, заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Если бюрократия не будет душить", – написал он в социальной сети X.

Он отметил, что государственное регулирование в США становится все более "удушающим". Если так пойдет, добавил Маск, то все крупные проекты Штатов станут незаконными. Он привел в пример недостроенную высокоскоростную железнодорожную линию в Калифорнии.

"Департамент по эффективности работы правительства – единственный путь к распространению жизни за пределы Земли", – заключил он.

Ранее бизнесмен отмечал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года. Если посадка пройдет удачно, то пилотируемый состоится уже через четыре года.

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