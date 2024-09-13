13 сентября, 22:56Наука
Маск заявил, что Starship позволит сохранить жизнь от вымирания на Земле
Фото: SpaceX
Космический корабль Starship позволит жить на многих планетах, сохранив жизнь от вымирания на Земле, заявил американский миллиардер Илон Маск.
"Если бюрократия не будет душить", – написал он в социальной сети X.
Он отметил, что государственное регулирование в США становится все более "удушающим". Если так пойдет, добавил Маск, то все крупные проекты Штатов станут незаконными. Он привел в пример недостроенную высокоскоростную железнодорожную линию в Калифорнии.
"Департамент по эффективности работы правительства – единственный путь к распространению жизни за пределы Земли", – заключил он.
Ранее бизнесмен отмечал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года. Если посадка пройдет удачно, то пилотируемый состоится уже через четыре года.