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11 декабря, 20:35

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Bloomberg: Маск стал первым человеком с состоянием больше 400 млрд долларов

Маск стал первым человеком с состоянием больше 400 млрд долларов – СМИ

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, передает Bloomberg.

По данным СМИ, его богатство выросло сразу на 50 миллиардов долларов из-за инсайдерской продажи акций его фирмы SpaceX. В настоящее время, по подсчетам экспертов, его состояние оценивается в 439,2 миллиарда американских долларов.

Между тем в начале ноября текущего года победа Дональда Трампа в президентских выборах в США принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки. Тогда чистое состояние миллиардеров во главе с Маском увеличилось на 63,5 миллиарда долларов. При этом сам бизнесмен стал богаче на 26,5 миллиарда.

Кроме того, уровень своего состояния увеличил основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Он разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда. Помимо этого, основатель Microsoft Билл Гейтс пополнил свой счет на 1,82 миллиарда, до 159,5 миллиарда долларов.

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