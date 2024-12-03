Saxo Bank опубликовал "шокирующие" прогнозы на 2025 год

Фото: depositphotos/pressmaster

Датский Saxo Bank опубликовал так называемые шокирующие предсказания на 2025 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые могут привести к серьезным последствиям на мировых рынках.

"Шокирующие предсказания точно не являются новостями и не являются точными новостями. По крайней мере пока", – сказал директор по макростратегическим прогнозам Saxo Bank Джон Харди.

Так, одним из главных прогнозов на следующий год является возможное влияние политики избранного президента США Дональда Трампа на курс доллара и биткоина. По мнению аналитиков, пересмотр Трампом и бизнесменом Илоном Маском торговых отношений США и введение новых пошлин на импорт товаров приведет к негативным последствиям для доллара.

По "шокирующим" прогнозам, в 2025 году доллар подешевеет на 20% к основным валютам и на 30% – к золоту. При этом рынок криптовалют в следующем году может вырасти вчетверо.

Кроме того, аналитики предсказали рост стоимости корпорации Nvidia. Также в Saxo Bank считают, что власти Китая в следующем году примут беспрецедентные меры по поддержке своей экономики. Перебалансировка мировой экономики может коснуться и ОПЕК, добавили эксперты.

"Внутренние разногласия приведут к тому, что некоторые ключевые члены картеля покинут его. Оставшиеся начнут максимально качать нефть, вызвав падание цен на нее", – отмечается в прогнозе банка.

При этом аналитики полагают, что рынок быстро перестроится и цены на нефть стабилизируются.

Между тем 22 ноября курс биткоина установил новый исторический минимум, превысив 99 тысяч долларов. На 06:20 по московскому времени стоимость криптовалюты составила 99 299 долларов, но спустя несколько минут цена упала и биткоин торговался уже по 99 060 долларов.