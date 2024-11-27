Курс доллара превысил 110 рублей

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Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке "Форекс" впервые с марта 2022 года превысил 110 рублей, следует из данных торгов.

По данным на 14:20 по московскому времени, курс американской валюты вырос на 4,26% – до 110,0006 рубля, курс евро – на 4,56%, до 115,705 рубля.

Прошлый рекорд в 107,7 рубля был зафиксирован накануне. Согласно данным биржи, в то же время евро торговался по 113 рублей. Кроме того, за прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.

В свою очередь, новый исторический максимум установил 22 ноября и курс биткоина, превысив 99 тысяч долларов. Причем 21-го числа свой рекорд он обновлял четыре раза.