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21 ноября, 14:08

Экономика

Стоимость биткоина превысила 98 тыс долларов

Фото: 123RF/jolly5xpander

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 98 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 14:03 по московскому времени, криптовалюта выросла на 5,23%, достигнув 98,021 тысячи долларов. При этом к 14:07 биткоин ускорил рост и находился на уровне 98,198 тысячи долларов.

Ранее стоимость биткоина побила рекорд, превысив 97 тысяч долларов. К 08:02 стоимость криптовалюты замедлила рост и находилась на уровне 97,374 тысячи долларов.

Курс криптовалюты начал стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Так, 6 ноября ее цена превысила 76 тысяч долларов.

Эксперты связывают взрывной рост биткоина с победой Дональда Трампа на выборах. Однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают аналитики.

Стоимость биткоина превысила 97 тыс долларов

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