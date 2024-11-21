Стоимость биткоина поднялась выше 97 тыс долларов

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 97 тысяч долларов. Это следует из данных площадки Binance.

По данным на 07:56 по московскому времени, криптовалюта росла на 5,78%, до 97,476 тысячи долларов. К 08:02 ее стоимость замедлила рост и находилась на уровне 97,374 тысячи долларов.

Это уже третье обновление исторического максимума за сутки. До этого стоимость биткоина побила рекорд, превысив 95 тысяч долларов.

Позже курс криптовалюты достиг рекордных 96 982 долларов, однако затем немного упал и на 07:20 по Москве стоил в районе 96,5 тысячи долларов.

Курс криптовалюты начал стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Так, 6 ноября ее цена превышала 76 тысяч долларов.

Взрывной рост биткоина связан с победой Дональда Трампа на выборах в США, однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают эксперты.