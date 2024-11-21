Курс биткоина установил новый рекорд, превысив 96 тысяч долларов

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Стоимость биткоина второй раз за утро обновила свой исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки Binance.

Так, курс криптовалюты достиг утром 21 ноября рекордных 96 982 долларов. Однако затем цена биткоина немного упала и на 07:20 по Москве составляла в районе 96,5 тысячи долларов.

Ранее этим утром стоимость биткоина побила рекорд, превысив 95 тысяч долларов.

Курс криптовалюты начал стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Так, 6 ноября ее цена превышала 76 тысяч долларов.

Взрывной рост биткоина связан с победой Дональда Трампа на выборах в США, однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают эксперты.