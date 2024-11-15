Вице-премьер Новак: плохо, когда майнинг съедает все свободные мощности в регионах

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Потребление электроэнергии майнингом полезно при наличии свободных мощностей. Об этом в беседе с РБК заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя возможное ограничение майнинга в нескольких регионах России.

По словам вице-премьера, если майнинг съедает все свободные мощности, это усложняет подключение новых потребителей к электрическим сетям. В связи с этим власти планируют внести юг Иркутской области, Бурятию и Забайкалье в список территорий, где майнинг запрещен.

Как отметил Новак, раньше темпы роста потребления электроэнергии легко прогнозировались, так как имелась корреляция с темпом роста экономики. Однако развитие такого сегмента электропотребления, как майнинг и центры обработки данных, сложно прогнозируется.

"Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией", – подчеркнул Новак.

Так, в Иркутской области и Бурятии всегда был резерв мощности, напомнил он, добавив, что в этих регионах нагрузка майнинга достигает порядка 2 000 мегаватт.

"Теперь, я считаю, важно, чтобы в регионах, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, можно было майнинг ограничивать и давать возможность подключать социально значимых потребителей", – заключил Новак.

Министерство энергетики России предложило с декабря 2024 года запретить работу майнеров криптовалют в некоторых регионах. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на межправительственной комиссии 18 ноября.

Владимир Путин 25 октября подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. В соответствии с ним правительство имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях.

Президент также заявлял, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.

Майнеры будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты. Не имеющие статуса индивидуального предпринимателя россияне смогут майнить криптовалюту только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.