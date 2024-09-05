Путин заявил о мировом лидерстве РФ в области майнинга

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Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири", – уточнил президент.

Путин напомнил о ряде других вопросов, связанных с этим. Профицит не должен превращаться в дефицит, что стало бы сдерживающим фактором развития Сибири.

"Майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей – не менее, а может, и более важно", – подчеркнул лидер РФ.

Ранее Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. С ноября для осуществления этой деятельности придется соблюдать ряд правил, включая вхождение в специальный реестр, либо не расходуя установленные лимиты энергопотребления. При этом уже с 1 сентября можно осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Такой документ также подписан президентом.

