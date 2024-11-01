Майнеров обязали предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты

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Майнеры будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты. Соответствующее постановление подписано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Отмечается, что в обязанности майнеров входят предоставление информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена.

Кроме того, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя (ИП) россияне смогут майнить криптовалюту только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

"Согласно документам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба", – отметили в кабмине.

Ранее Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. В соответствии с ним правительство имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях.

Президент также заявлял, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Он связал это с профицитом энергетических мощностей в Сибири.