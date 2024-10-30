В России отменят комиссию за оплату штрафов через СБП с 1 ноября 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В ноябре 2024 года в России начнет действовать ряд новых законов. Теперь майнинг криптовалют будет легализован, миграционный учет ужесточится, а комиссию за некоторые категории операций отменят.

Труд и социальная сфера

С 1 ноября будут пересчитаны пенсии членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Доплата полагается за труд в опасных, вредных и тяжелых условиях. Размер надбавки индивидуален и устанавливается в зависимости от стажа и объема средств, которые поступают в фонд от работодателя, объяснял Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Повышение пенсий также коснется пожилых, отпраздновавших в октябре 80-летний юбилей, а также граждан с I группой инвалидности. Выплаты, которые назначат по одному из двух оснований, вырастут на 8 134 рублей 88 копеек и составят 16 269 рублей 76 копеек.

Миграция

С 7 ноября устанавливать личность иностранцев и лиц без гражданства начнут с помощью их биологических материалов. Получать такую информацию будут в ходе государственной геномной регистрации, указано в новом законе.

Одновременно с этим в России создадут систему единообразного перевода имен и фамилий мигрантов. Мера позволит исключить ошибки при внесении данных в госсистемы, оперативно выявлять нарушителей закона и запрещать им въезд в страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале..

Напротив, получение ВНЖ в упрощенном порядке станет доступно для соотечественников-репатриантов, проживающих за границей. По новому закону, им и членам их семей предоставят возможность возвращаться в Россию, минуя разрешение на временное проживание.

Финансы

С 1 ноября майнинг криптовалют будет легализован. Право на это получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Минцифры. Заниматься майнингом можно будет и без внесения в реестр, но при условии, что потребляемая при этом электроэнергия не превысит установленные лимиты.

Среди прочих требований – отсутствие судимостей за тяжкие преступления и правонарушения экономического характера. Более того, не допускается совмещение майнинга с передачей электроэнергии, ее оперативно-диспетчерским управлением, производством или куплей-продажей электроэнергии.

Помимо этого, с 1 ноября вступит в силу решение ЦБ о размерах комиссии за переводы через Систему быстрых платежей. Дополнительные средства перестанут взиматься за перевод на единый казначейский счет (оплата детских садов, кружков, налогов и штрафов).

Интернет

С 1 ноября владельцев блогов, на которые подписаны более 10 тысяч человек, обяжут передавать информацию о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят собирать донаты и публиковать рекламу, сказано в законе.

Прежде всего, в ведомство необходимо будет прислать наименование канала, а также сведения о создателе или администраторе, включая его фамилию, имя, отчество, телефонный номер и адрес электронной почты, использовавшиеся для регистрации на интернет-площадке. Если ресурс принадлежит компании, в реестр внесут ее наименование, организационно-правовую форму, номер регистрации в ЕГРЮЛ, телефон и почту. А если ИП – ФИО, контакты и номер госрегистрации.

Иностранные агенты

С 11 ноября полномочия иностранных агентов в органах власти завершатся в досрочном порядке. Решение коснется тех лиц, которых включили в реестр с 15 мая 2024 года и до сих пор не исключили из него.