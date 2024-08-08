Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому с ноября майнинг криптовалют будет легализован в России. Документ опубликован на портале опубликования правовых актов.

В законе с этого момента устанавливаются правила осуществления соответствующей деятельности. Так, заниматься ею смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые входят в реестр Минцифры РФ. Тот, кто не является ИП, сможет осуществлять майнинг криптовалюты без присутствия в перечне министерства при условии, что он не превышает установленные кабмином лимиты энергопотребления.

При этом майнингом не смогут заниматься предприниматели, имеющие судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти или за умышленные злодеяния средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, это относится к лицам, входящим в реестр террористов и экстремистов, а также к юрлицам, имеющим подобных людей в составе учредителей, бенефициаров и руководителей.

Юрлицам и ИП также нельзя совмещать майнинг криптовалюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Более того, в рамках закона вводится запрет на рекламу цифровой валюты и ее распространение неограниченному кругу лиц.

Таким образом, требования к участникам процесса майнинга, в том числе к характеру и объему их услуг, будет утверждать правительство вместе с Центробанком РФ. Также кабмин сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или устанавливать частичные ограничения режима энергопотребления майнерами.

В случае, если участник нарушает условия ведение майнинга без включения в реестр, тогда ему могут сократить максимальное присоединение мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств, причем без возврата ранее внесенной платы за техприсоединение. Соответствующие решения будет принимать суд.

В свою очередь, участники процесса должны предоставлять в уполномоченный кабмином орган сведения о полученной в результате майнинга криптовалюте, а также об адресах-идентификаторах (уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней). Этот орган будет передавать информацию Росфинмониторингу и ЦБ РФ. Кроме того, он же сможет по согласованию с Банком России вводить запрет или ограничения на совершение сделок с цифровой валютой в целях обеспечения финансовой стабильности РФ.

При этом при необходимости ФСБ, ФНС и Росимущество могут запросить адреса-идентификаторы, а Росфинмониторинг, в свою очередь, будет вести список этих адресов, если их операции с криптовалютой будут находиться под подозрением в связи с возможным отмыванием преступных средств, финансирования терроризма или совершения иного уголовного преступления.

Закон, подписанный Путиным, вступает в силу через 10 дней после опубликования на портале. При этом большинство норм о майнинге примут законную силу с 1 ноября 2024 года.

Ранее в России предложили использовать навоз для майнинга криптовалют, так как его переработка при помощи сжигания и разложения бактериями может генерировать электроэнергетический профицит для майнинга.

По мнению ученых, во время переработки органических отходов выделяется газ, который можно преобразовать в электрическую энергию. Таким образом, добыча криптовалют позволит не только окупить расходы на покупку и эксплуатацию утилизационного оборудования, но и делать инвестиции в цифровые финансовые активы.

