Студентов предупредили о последствиях майнинга криптовалют в общежитиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Если студент занимается майнингом криптовалют в общежитии, то ему могут грозить не только счета за электроэнергию, но и уголовная ответственность. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал правовед-криминолог Владимир Шелупахин.
"Если счет за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счет сами, то это сугубо их личная ответственность", – объяснил юрист.
В случаях, когда вуз самостоятельно оплачивает электроэнергию, он может потребовать деньги с майнеров, однако если их личность установить не удается, то учебному заведению приходится обращаться в полицию. В последнем случае студенту может грозить уголовная ответственность, предусмотренная статьей 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь, в частности, идет о запрете на майнинг, на вложения финорганизаций в криптовалюты, а также на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами.
В Госдуме между тем считают уместным в связи с этим разрешить энергосбытовым компаниям отключать электричество у нелегальных майнеров. Для этого предлагается обязать интернет-провайдеров предоставлять информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, а также ввести определение бытового потребления электричества не с целью извлечения прибыли.
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