В Госдуме предложили отключать электричество нелегальным майнерам

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В Госдуме предложили разрешить энергосбытовым компаниям отключать электричество у нелегальных майнеров, сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания комитета ГД по энергетике.

Кроме того, предлагается обязать интернет-провайдеров предоставлять информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах, а также ввести определение бытового потребления электричества не с целью извлечения прибыли.

Данные предложения будут изучены, уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.

